A Milli Takımımız 26 yıllık Dünya Kupası’na katılma hasretini sonlandırabilmek için play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan kritik karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetiyor.
TÜRKİYE-ROMANYA İLK 11’LER
Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Barış Alper, Kerem, Kenan
Romanya: Radu, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Dragomir, Marin, Mıhaila, Hagi, Man, Birligea
TÜRKİYE 0-0 ROMANYA CANLI ANLATIM
1' François Letexier'in ilk düdüğüyle Türkiye-Romanya maçı başladı.
ABDÜLKERİM'DEN ZAMANINDA MÜDAHALE
4' Romanya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisindeki Birligea topla buluştu. Tehlikeli bölgede dönüp şutunu çekti. Abdülkerim tam zamanında bir müdahaleyle topun kaleye gitmesini önledi.
BARIŞ ALPER'İN ÇEVİRDİĞİ TOPU RADU UZAKLAŞTIRDI
8' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisine girip son çizgiden kale önüne çevirdiği topu kaleci Radu Kerem'e gelmeden önce uzaklaştırdı.
HAKAN SERBEST VURUŞTA ŞANSINI DENEDİ
16' Hakan Çalhanoğlu, Draguşin'in Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası topun başına geçti. Ceza sahasının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşünen Hakan'ın şutunda top direğin üstünden dışarı gitti.