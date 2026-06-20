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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor.

TSİ 06.00'da başlayacak olan müsabaka Levi's Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi Türkiye ve Paraguay'ın ilk 11'leri belli oldu. Öte yandan Mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

D GRUBU'NDA SON MAÇ ABD KARŞISINDA

A Milli Takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta 2 müsabakasını da kazanıp son 32'ye kalmaya hak kazanan ABD ile oynayacak.

İLK MAÇTA KAYBETTİK

Bizim Çocuklar, ilk maçında Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgi almıştı. Paraguay ise ev sahibi ABD'ye 4-1 mağlup olmuştu.

TÜRKİYE-PARAGUAY İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Alderete, Cacares, Alonso, Gomez, Diego Gomez, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta