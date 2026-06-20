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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin hakemi ise El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton.

D GRUBU'NDA SON MAÇ ABD KARŞISINDA

A Milli Takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta 2 müsabakasını da kazanıp son 32'ye kalmaya hak kazanan ABD ile oynayacak.

Levi Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Paraguay müsabakası öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Alderete, Cacares, Alonso, Gomez, Diego Gomez, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta

TÜRKİYE 0-1 PARAGUAY (CANLI ANLATIM)

Ivan Barton'un düdüğüyle müsabakaya Bizim Çocuklar başladı.

PARAGUAY ÖNE GEÇTİ

2' Paraguay, Galarza'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Paraguay, Galarza'nın attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/UKdw4PVEtw — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

MAÇTA İLK SARI KART ÇIKTI

4' Paraguay'da Galarza, Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GOMEZ UZAKLARDAN DENEDİ

11' Paraguay'da Gomez uzaklardan kaleyi yokladı; top üstten dışarı çıktı.

ARDA'NIN ŞUTU!!! TOP DIŞARIYA ÇIKTI

13' Kerem'in pasında Arda Güler, ceza sahasının yayının üstünden gelişine şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

YUNUS ORTASINDA TOP KALECİDE KALDI

16' Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası içindeki Kerem Aktürkoğlu'na doğru ortasını yaptı; top kalecide kaldı.