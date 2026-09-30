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Türkiye otomotiv sanayisinin geleceğinde Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon ve Çinli üreticilerle olası iş birlikleri kritik bir rol oynamaya devam ediyor. CNBC-e yayınında değerlendirmelerde bulunan Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Çinli şirketlerin batarya, maliyet ve yazılım alanlarındaki avantajlarına dikkat çekerek yakın geleceğe dair somut beklentilerini paylaştı. Yenigün, "Çinlilerle 1-1,5 aya kalmaz anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Buna kesinlikle inanıyorum. Türkiye’nin güçlü otomotiv altyapısı Çinlilerle yapılacak ortaklıklarla daha da güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili her türlü olasılığa karşı üretim planlamalarının hazır olduğunu vurgulayan Yenigün, "Biz her senaryoya karşı hazırlıklıyız. Hangi senaryoda ne kadar üreteceğimiz bile belli" diyerek farklı iş birliği ihtimallerine karşı esnek bir strateji izlediklerini belirtti.

AVRUPA'YA "MADE IN EUROPE" UYARISI

Avrupa Komisyonunun 4 Mart 2026’da sunduğu Sanayi Hızlandırma Yasası teklifi kapsamında kamu destekleri ve alımlarında "Made in Europe" ve düşük karbon şartlarının tartışıldığını hatırlatan Yenigün, Avrupalı ortaklara da uyarıda bulundu. Türkiye'nin bu kapsamın dışında tutulmasının stratejik bir hata olacağını belirten Yenigün, Avrupalı sanayicilerin böyle bir durumda yapılan hatayı anlayacaklarını ifade etti.

Sektör temsilcileri, Çinli üreticilerin teknolojik birikimi ile Türkiye'nin üretim gücünün birleşmesinin yeni model, teknoloji yatırımı ve yerli tedarik zinciri açısından büyük fırsatlar sunacağını, ancak kazanımların mühendislik ve yerli parça kullanımı gibi detaylarla şekilleneceğini belirtiyor.