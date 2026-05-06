Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3 milyar 855 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış anlamına geliyor.

İHRACATIN LİDER SEKTÖRÜ

Otomotiv sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 17,3 pay alarak liderliğini sürdürdü. Ocak-nisan döneminde ise sektör ihracatı yüzde 8,9 artışla 13 milyar 748 milyon dolara ulaştı.

ALT ÜRÜN GRUPLARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Sektörün en büyük kalemi olan tedarik endüstrisi ihracatı nisanda yüzde 19 artarak 1 milyar 519 milyon dolara çıktı.

Binek otomobiller: %16 artış – 1 milyar 35 milyon dolar

Eşya taşımaya mahsus araçlar: %39 artış – 756 milyon dolar

Otobüs-minibüs-midibüs: %30 artış – 312 milyon dolar

Çekiciler: %33 artış – 194 milyon dolar

AVRUPA PAZARI ÖNE ÇIKTI

İhracatta en büyük pazar olan Almanya’ya satışlar yüzde 22 artarak 645 milyon dolara ulaştı. Fransa 461 milyon dolarla ikinci, İtalya ise 357 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

“REKOR SEVİYELERE YAKLAŞILDI”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, nisan ayında ulaşılan ihracatın aylık bazda en yüksek ikinci seviye olduğunu belirterek, tüm ürün gruplarında çift haneli artış sağlandığını vurguladı.