ÖTV ve MTV oranlarının yüksek tutulması, Türkiye araç sahibi olmanın önündeki en büyük engel. Avrupa ortalamasının çok üzerinde yer alan vergi yükü orta ve alt gelir gruplarının otomobil edinmesini neredeyse imkânsız kılıyor. Sıfır araçlarda satış rekorları kırılmasına rağmen bu rekorlar büyük ölçüde kur etkisi, enflasyonist ortam ve zorunlu yenilemelerle sınırlı kalıyor, gerçek anlamda bir yaygınlaşma sağlanamıyor.

TÜRKİYE LİSTENİN SON SIRASINDA

EBS Danışmanlık'ın hazırladığı rapor, Türkiye'nin otomobil sahipliğindeki gerilemesini net bir şekilde ortaya koyuyor. Verilere göre Türkiye 1000 kişi başına 203 otomobil sahipliği ile listenin son sırasında yer alıyor.

EBS Danışmanlık tarafından ACEA ve Eurostat kaynaklı 2025 verileri üzerinden hazırlanan analize göre, Türkiye'de her 1000 kişiye yalnızca 203 otomobil düşüyor. Bu rakam, ülkeyi Avrupa genelinde açık ara son sıraya yerleştiriyor.

İTALYA ZİRVEDE

İtalya, 1000 kişide 706 otomobil ile listenin zirvesinde yer alırken,listeyi 702 otomobille Lüksemburg, 647 otomobille Estonya ve 616 otomobille Çekya takip ediyor.

TÜRKİYE 'SONDAN' BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI

Listenin alt kısmında ise Rusya 326 otomobille Türkiye'ye en yakın ülke konumunda. Letonya 421, Romanya 445 ve Macaristan 448 ile Türkiye'nin hemen üzerinde sıralanıyor.

Türkiye'de toplam araç sayısı 1000 kişiye 203 araç düşüyor.

TÜRKİYE AVRUPA STANDARTLARININ GERİSİNDE KALDI

Analiz, Türkiye'deki otomobilleşme oranını Türkiye'nin gelişmiş ülke standartlarına gelemediğini gösteriyor. Yüksek ÖTV ve MTV yükleri, ekonomik dalgalanmalar ile alım gücünün sınırlı kalması bu durumun başlıca nedenleri arasında yer alıyor.