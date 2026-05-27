Türkiye’de otomobil pazarındaki dönüşüm hız kazandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre yılın ilk dört ayında satılan araçların yarısından fazlasını elektrikli ve hibrit otomobiller oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde toplam 290 bin 870 otomobil satışı gerçekleşirken, bunun 149 bin 333’ünü elektrikli ve hibrit modeller meydana getirdi. Böylece elektrik destekli motor taşıyan araçların toplam pazardaki payı yüzde 51,4’e yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 20’YE YAKLAŞTI

Tam elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 artarak 54 bin 463’e ulaştı. Uzatılmış menzil teknolojisine sahip modellerin de dahil edilmesiyle toplam sayı 54 bin 892 olarak kaydedildi.

Elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 18,9’a yükselirken, hibrit araç satışları da artışını sürdürdü. İlk dört ayda 94 bin 441 hibrit otomobil satıldı ve hibrit modellerin payı yüzde 32,5 oldu.

Öte yandan içten yanmalı motorlu araçlarda düşüş dikkat çekti. Benzinli otomobil satışları yüzde 17,9, dizel otomobil satışları ise yüzde 32,7 geriledi. Otogazlı araç satışlarında da düşüşün sürdüğü belirtildi.

Nisan ayında ise tam elektrikli otomobil satışları 16 bin 472’ye ulaşırken, aylık bazda pazar payı yüzde 20,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 24 bin 849 hibrit araç satıldı ve hibrit modellerin payı yüzde 31 oldu.