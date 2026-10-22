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Kaynak: AA

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek organizasyonda 21 farklı ilden gelen 205 sporcu, 10 kategoride mücadele edecek.

Geleneksel okçuluk kulüplerinin yanı sıra bireysel sporcuların da yer alacağı şampiyonada müsabakalar tamamlandıktan sonra kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren ilk üç sporcuya madalyaları verilecek.

Yarışmalarda geleneksel kıyafetlerin yanı sıra yalnızca ok ve yay kullanılmasına izin verilecek. Nişan almayı kolaylaştıran yardımcı ekipmanlar ile modern malzemelerin kullanımı ise yasak olacak.