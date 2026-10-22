Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek organizasyonda 21 farklı ilden gelen 205 sporcu, 10 kategoride mücadele edecek.

Türkiye Okçuluk Şampiyonası 23 Ekim'de Bursa’da düzenlenecek - Resim : 1

Geleneksel okçuluk kulüplerinin yanı sıra bireysel sporcuların da yer alacağı şampiyonada müsabakalar tamamlandıktan sonra kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren ilk üç sporcuya madalyaları verilecek.

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Yarışmalarda geleneksel kıyafetlerin yanı sıra yalnızca ok ve yay kullanılmasına izin verilecek. Nişan almayı kolaylaştıran yardımcı ekipmanlar ile modern malzemelerin kullanımı ise yasak olacak.