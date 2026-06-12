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Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet programında yer alan organizasyon, TOSFED ve Düzce Offroad Spor Kulübü iş birliğinde, Düzce Valiliği, Kaynaşlı Kaymakamlığı, Kaynaşlı Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Go Düzce'nin destekleriyle düzenleniyor.

Yarışa katılan 36 sporcu, 18 araçla Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan kortejin ardından Kaymakamlık Meydanı'na ulaştı. Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, TOSFED İl Temsilcisi Enes Keskin ve Düzce Offroad Spor Kulübü Başkanı Önder Öner'in katılımıyla verilen seremonik startla yarışlar resmen başladı.

Ekipler, Yaylagöl Göleti Yeşilay Kamp Merkezi bölgesinde hazırlanan Suat Öztürk mukavemet etabını dört kez geçecek. Organizasyonun ikinci gününde ise sporcular, Sarıçökek köyündeki Moto Üçel seyirci etabında mücadele edecek.

Şampiyona, 14 Haziran'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle tamamlanacak.

TOSFED İl Temsilcisi Enes Keskin, organizasyonun üçüncü ayağının Düzce'de başladığını belirterek sporculara başarılı ve sorunsuz bir yarış süreci diledi. Keskin, yarışmacıların toplam 52 kilometrelik 7 etapta en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edeceğini ifade etti.