Türkiye nefes alamıyor! En kirli şehirler listesinde ilk sırada neresi var?

PM2.5 kirliliği nedeniyle Türkiye'de yılda yaklaşık 60-63 bin erken ölüm gerçekleşiyor ve ekonomik yükü yıllık 138 milyar dolar düzeyinde. Ana kaynaklar kömür kullanımı, sanayi emisyonları, araç trafiği ve düşük kaliteli yakıtlardır. Kışın ısınma, yazın ise trafik ile sanayi kirliliği artırıyor.