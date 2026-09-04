Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları

Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları

Metropoll Temmuz 2026 araştırmasına göre, Türkiye-İsrail çatışmasında NATO'nun Türkiye'ye destek olacağına inananların oranı yüzde 28,1'de kalırken, halkın yüzde 62,9'u ittifakın destek vermeyeceğini düşünüyor.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 1

Metropoll Araştırma tarafından Temmuz 2026 döneminde gerçekleştirilen "Türkiye’nin Nabzı" araştırması, olası bir Türkiye-İsrail çatışması durumunda NATO'nun Türkiye'ye destek olup olmayacağı konusundaki kamuoyu algısını gözler önüne serdi.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 2

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye toplumunun kayda değer bir çoğunluğu ittifakın destek vermeyeceği kanaatinde birleşiyor.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 3

Araştırma genelinde katılımcılara yöneltilen "Türkiye ile İsrail arasında çatışma çıkarsa, NATO Türkiye'ye destek olur mu?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde dağıldı:

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 4

Hayır: yüzde 62,9

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 5

Evet: yüzde 28,1

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 6

Fikrim yok / Cevap yok: yüzde 9,0

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 7

Siyasi partilere göre dağılım çarpıcı farklar içeriyor.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 8

14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partilere göre kırılım incelendiğinde, siyasi tabanın genel olarak NATO'nun desteği konusunda karamsar olduğu, ancak partiler arasında oranların değiştiği görülüyor:

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 9

AK Parti seçmeni: "Evet" diyenler yüzde 42,0 ile diğer partiler arasında en yüksek oranı oluştururken, "Hayır" diyenler yüzde 48,9 oldu.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 10

"Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 11

CHP seçmeni: "Hayır" yanıtını verenlerin oranı yüzde 66,4 olurken, "Evet" diyenler yüzde 22,1, kararsızlar ise yüzde 11,4 olarak ölçüldü.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 12

MHP seçmeni: Katılımcıların yüzde 62,7’si "Hayır" derken, yüzde 32,5'i "Evet", yüzde 4,8'i ise fikrinin olmadığını belirtti.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 13

İYİ Parti seçmeni: "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 78,0’e ulaşıyor.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 14

"Evet" diyenlerin oranı yüzde 15,0, fikri olmayanların oranı ise yüzde 7,0.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 15

DEM Parti seçmeni: Araştırmada "Hayır" oranının en yüksek çıktığı kesimlerden biri olan DEM Parti seçmeninde bu oran yüzde 82,8 oldu.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 16

"Evet" diyenler yüzde 12,6, "Fikrim yok" diyenler ise yüzde 4,6 düzeyinde kaldı.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 17

Diğer parti seçmenleri: Bu grupta yer alan katılımcıların yüzde 78,6’sı NATO’nun Türkiye’ye destek olmayacağını düşünürken, destek vereceğini savunanların oranı yüzde 17,3 oldu.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 18

Fikri veya cevabı olmayanların oranı ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 19

Protesto oy kullananlar: Seçimde protesto oy tercihinde bulunduğunu belirten kesimin yüzde 58,8’i "Hayır" yanıtını verdi.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 20

Dikkat çekici bir şekilde, bu grupta NATO’nun destek olacağına inananların oranı yüzde 30,0 ile genel ortalamanın biraz üzerinde yer aldı.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 21

Fikrim yok/cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 22

Metropoll Türkiye’nin Nabzı Temmuz 2026 araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle uygulandı.

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Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları - Resim: 23

18-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 1236 kişi ile gerçekleştirilen çalışma, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemiyle yapıldı. Araştırmanın 0,95 güven sınırları içinde genel hata payı +/- 2,73 olarak bildirildi.

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