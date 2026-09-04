Metropoll Araştırma tarafından Temmuz 2026 döneminde gerçekleştirilen "Türkiye’nin Nabzı" araştırması, olası bir Türkiye-İsrail çatışması durumunda NATO'nun Türkiye'ye destek olup olmayacağı konusundaki kamuoyu algısını gözler önüne serdi.
Türkiye NATO’ya hayır diyor: İşte partilere göre anket sonuçları
Metropoll Temmuz 2026 araştırmasına göre, Türkiye-İsrail çatışmasında NATO'nun Türkiye'ye destek olacağına inananların oranı yüzde 28,1'de kalırken, halkın yüzde 62,9'u ittifakın destek vermeyeceğini düşünüyor.İbrahim Doğanoğlu
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye toplumunun kayda değer bir çoğunluğu ittifakın destek vermeyeceği kanaatinde birleşiyor.
Araştırma genelinde katılımcılara yöneltilen "Türkiye ile İsrail arasında çatışma çıkarsa, NATO Türkiye'ye destek olur mu?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde dağıldı:
Hayır: yüzde 62,9
Evet: yüzde 28,1
Fikrim yok / Cevap yok: yüzde 9,0
Siyasi partilere göre dağılım çarpıcı farklar içeriyor.
14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partilere göre kırılım incelendiğinde, siyasi tabanın genel olarak NATO'nun desteği konusunda karamsar olduğu, ancak partiler arasında oranların değiştiği görülüyor:
AK Parti seçmeni: "Evet" diyenler yüzde 42,0 ile diğer partiler arasında en yüksek oranı oluştururken, "Hayır" diyenler yüzde 48,9 oldu.
"Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.
CHP seçmeni: "Hayır" yanıtını verenlerin oranı yüzde 66,4 olurken, "Evet" diyenler yüzde 22,1, kararsızlar ise yüzde 11,4 olarak ölçüldü.
MHP seçmeni: Katılımcıların yüzde 62,7’si "Hayır" derken, yüzde 32,5'i "Evet", yüzde 4,8'i ise fikrinin olmadığını belirtti.
İYİ Parti seçmeni: "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 78,0’e ulaşıyor.
"Evet" diyenlerin oranı yüzde 15,0, fikri olmayanların oranı ise yüzde 7,0.
DEM Parti seçmeni: Araştırmada "Hayır" oranının en yüksek çıktığı kesimlerden biri olan DEM Parti seçmeninde bu oran yüzde 82,8 oldu.
"Evet" diyenler yüzde 12,6, "Fikrim yok" diyenler ise yüzde 4,6 düzeyinde kaldı.
Diğer parti seçmenleri: Bu grupta yer alan katılımcıların yüzde 78,6’sı NATO’nun Türkiye’ye destek olmayacağını düşünürken, destek vereceğini savunanların oranı yüzde 17,3 oldu.
Fikri veya cevabı olmayanların oranı ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi.
Protesto oy kullananlar: Seçimde protesto oy tercihinde bulunduğunu belirten kesimin yüzde 58,8’i "Hayır" yanıtını verdi.
Dikkat çekici bir şekilde, bu grupta NATO’nun destek olacağına inananların oranı yüzde 30,0 ile genel ortalamanın biraz üzerinde yer aldı.
Fikrim yok/cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.
Metropoll Türkiye’nin Nabzı Temmuz 2026 araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle uygulandı.
18-23 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 1236 kişi ile gerçekleştirilen çalışma, CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemiyle yapıldı. Araştırmanın 0,95 güven sınırları içinde genel hata payı +/- 2,73 olarak bildirildi.