Hayrabolu ilçesindeki Burak Özel Motokros Parkuru’nda düzenlenen organizasyonun açılış gününde 120 sporcu piste çıktı.

Sporcular MX, MX1, MX2, MX125, MX Senior, Veteran, Kadınlar, 50 cc, 50 Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman turları ile sıralama seanslarını tamamladı.

Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek yarışlar ve ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Tekirdağ’ın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.

Sezonun ilk yarışının Hayrabolu’da başladığını ifade eden Vefa, sezonun geniş katılımla açıldığını, Afyonkarahisar etabında da yoğun ilgi beklediklerini ve sporculara başarılar dilediklerini aktardı.