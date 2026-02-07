Türkiye ile Mısır arasında toplam 350 milyon dolarlık silah anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye, Mısır’a silah satışı yapacak ve üretim hattı kuracak.

Middle East Eye’da yer alan habere göre, anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır ziyareti sırasında imzalandı. Anlaşma ile Makine Kimya Endüstrisi, Mısır’a özellikle İHA’lara karşı yüksek savunma becerisine sahip, Tolga Kısa Menzilli Hava Savunma Sistemi ihraç edecek. Satış bedelinin 130 milyon dolar olduğu öğrenildi. Hava savunma sistemi geçen ay Katar’a ihraç edilmişti.

Sistem, komuta ve kontrol, radar, elektro-optik sistemler, elektronik karıştırma, çeşitli kalibrelerdeki silah sistemleri ve özel olarak geliştirilmiş mühimmatı birleştiren entegre bir çerçeve sunuyor. Ayrıca söz konusu sistem, hem elektronik (yumuşak imha) hem de fiziksel (sert imha) yöntemler kullanarak hava tehditlerini etkisiz hale getiriyor.

Ayrıca Türkiye Mısır’da 7,62 milimetre ve 12,7 milimetre mühimmat için üretim tesisleri kuracak. İki ülke Üretim tesislerinin yönetimi ve bölgesel ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla ortak girişim şirketi kuracak. Üretim tesisleri için yapılacak toplam yatırım ise 220 milyon dolar olarak hesaplandı.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Muhammed Mursi yönetiminin görevden 2013 yılındaki darbe ile el çektirilmesi sonrası gerilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler 2023 yılında karşılıklı büyükelçiler atanması ile yeniden gelişti.