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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Türkiye merkezli e-ticaret platformu Trendyol ile sponsorluk anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.

Yapılan anlaşma kapsamında Trendyol, Manchester City'nin "Resmi Online Pazaryeri Partneri" oldu.

ETIHAD STADYUMU'NDA YER ALACAK

Manchester City tarafından yapılan açıklamaya göre iki marka, anlaşma kapsamında özel içerikler ve kampanyalar hazırlayacak.

Trendyol ayrıca Manchester City'nin dijital ve sosyal medya platformlarında yer alacak, markanın görünürlüğü kulübün iç saha maçlarını oynadığı Etihad Stadyumu'na da taşınacak.

TÜRK FUTBOLUNUN ARDINDAN PREMIER LİG DEVİYLE ANLAŞTI

2010 yılında İstanbul'da kurulan Trendyol'un bugün 40 milyondan fazla müşteriyi 250 bini aşkın satıcıyla buluşturduğu belirtilirken şirketin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini de genişlettiğine dikkat çekildi.

Trendyol, futbolda halihazırda Türkiye Milli Futbol Takımlarının resmi sponsorları arasında bulunuyor. Şirket aynı zamanda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru konumunda.

Trendyol daha önce EURO 2024'ün resmi partnerleri arasında da yer almıştı.

MANCHESTER CITY'DEN İLK AÇIKLAMA

City Football Group Ortaklıklardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Laundy, anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Laundy, Trendyol'un hızla büyüyen uluslararası varlığına dikkat çekerek şirketin küresel spor dünyasının en tanınmış organizasyonlarıyla yaptığı sponsorluk anlaşmalarını genişletmeye devam ettiğini belirtti.

Manchester City cephesi, iki taraf arasındaki yeni ortaklık boyunca Trendyol ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.