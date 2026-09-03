Kaynak: AA / ANKA

Türkiye Maden-İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yaklaşık 40 gündür Ankara'da hakları için mücadele eden işçilere yönelik ödemelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, yaklaşık 400 çalışanın kıdem tazminatlarının ana paralarının ödendiğini bildirdi. Kocabıyık, kıdem tazminatı faizleri ile diğer alacak kalemleri tamamen ödenene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Kocabıyık, Türkiye Maden-İş Sendikası Misafirhanesi'nde işçilerin alacaklarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

'ÜLKE EKONOMİSİNİ HERKES BİZDEN DAHA İYİ BİLİYOR'

Yaklaşık 40 gündür Ankara’nın göbeğinde hak arama mücadelesini sürdürdüklerini belirten Kocabıyık, şunları ifade etti:

"Sürdürmeye de devam edeceğiz. Evet, bugün bir ödeme daha yapıldı. Ödeme yüklü miktarda oldu. Herkesin merak ettiği bir konu vardı. Yıllardır süregelen, ödenmeyen rakamlar vardı. Bugün itibarıyla yaklaşık 400 çalışanın kıdem tazminatlarının ana paraları ödenmiş durumda. Yasal alacak kalemlerinden de bugün yine ayrıca yatan paralar var. Burada şimdi geriye ne kaldı? Kıdem tazminatı faizleri bilirkişi huzurunda hesaplanacak. Bireysel icra ve emeklilik sistemine aktarılan paralar en kısa sürede hesaplara geçinceye kadar biz yine mücadelemizi sürdüreceğiz.

Gerçekten zorlu bir süreç oldu. Mücadele bitmedi. Bugün şirket yöneticileriyle, hatta şirketin sahibi Sebahattin Yıldız Bey’le görüşüldü. Kendisi geldi, arkadaşları bizzat ziyaret etti. Yarım saati aşkın bir istişare yapıldı. Kendisi bütün hatalarını kabul etti. Çalıştıracağını söyledi. Çalıştırırken de buradaki arkadaşları tekrar işbaşı yapmaları için değerlendireceğini, arkadaşlarımızın huzurunda beyan etti.

Süreç zorlu bir süreç mi? Evet, zorlu bir süreç. Gerçekten şu an ülkemizin ekonomisinin nasıl olduğunu herkes bizden daha iyi biliyor. Özellikle maden sektöründe yaşanan sıkıntılar her geçen gün artıyor. Nasip olursa salı veya çarşamba günü, artık Enerji Bakanımız ne zaman müsait olursa, o gün kendisiyle hem bir teşekkür ziyaretinde bulunacağız hem de buradaki konuları aktaracağız. Aktaracağım konuların başında da buradaki arkadaşların 2016 ve 2023 yıllarındaki toplu sözleşmeden doğan hakları var. Ayrıca TMSF döneminde emekli olup Yıldızlar SSS Holding bünyesine devri olmayan yaklaşık 60-70 arkadaşımızın kıdem tazminatı ödenmedi. Biz bunu bakanlığımıza bildirdik. Detaylı bir şekilde kendisine de ileteceğiz. Yapılan toplantıda ayrıca şunu söyleyeceğiz Bakanımıza; gerçekten kömür sektöründeki sıkıntılar büyüyor. İthal kömür lobisinden mi, artık ithal kömürün ucuzluğundan mı, ne hikmetse ülkemizdeki yerli kömüre rağbet günden güne azalıyor. Bu da işsizliğin artmasına, sorunların çığ gibi büyümesine neden oluyor."

'HAKLAR TAMAMEN ÖDENENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK'

Kocabıyık, her zaman sorunları masada çözmeyi tercih ettiğini anlatarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu minvalde çalışmaya devam edeceğim. Hem masada hem meydanda mücadele ve müzakereyi sürdüreceğim. Allah’a çok şükür bugüne kadar mücadele verdik. Kimsenin burnu kanamadan bugün bir sonuca ulaştık. Bu sonucun neticesinde de işsiz olan arkadaşlarla bugün iş yerinin sahibi görüştü. İlerleyen günlerde tekrar çağıracağını da beyan etti. Derdim hak ararken bir tarafı kırmamaktır. Evet, herkes doludur. Herkesin gönlünde bir kızgınlık vardır. Ama haklarını aldıktan sonra hayat mücadelesi devam ettiği için, herkesin bir ekmeğe ihtiyacı olduğu için, bu arkadaşların da çoğu bu sektörde uzman olduğu ve başka sektörlerde çalışma imkânları az olduğu için tekrar maden sektöründe çalışmak durumundalar. O yüzden hiçbir zaman kapıları kapatmadım. Hak arama mücadelesinde saygıyı, sevgiyi hiçbir zaman bozmadım. Bozdurmayız da. Devletimize karşı herhangi bir kötü söylemde kesinlikle bulunmadık, bulunmayız da.

'EN BÜYÜK BAŞARIYI KAZANDIK'

Bu yüzden emniyet güçlerimizle hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik. Kendileri de şahittir. 40 gün boyunca yürüttüğümüz mücadelede saygı, sevgi ve edep çerçevesinde sürdürdüğümüz hak arama mücadelemizin bugün en büyük başarısını kazanmış durumdayız. Buraya gelemeyen arkadaşların hepsinin hakkını savunduk. Yaklaşık 300 arkadaşım daha var buraya gelemeyen. Onların da hak mücadelesini savunduk. Herkese de beyan ettim. Alacakları kalan arkadaşlar da bize ulaşıyor. Haklarını sonuna kadar alıncaya kadar buradan ayrılmayacağımı da beyan ettim. Aynı çizgideyiz. Çizgimizi bozmadan mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede sonuç alınır. Herkes huzurlu, mutlu bir şekilde evine döner. Hak arama mücadelesinde yine söylüyorum; çizgimiz, tavrımız Türkiye Maden-İş Sendikası ve TÜRK-İŞ üyesi olarak bellidir. Her zaman devletimizin işaret ettiği yerdeyiz."