2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takım’ın karşılaşacağı Romanya’da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim...
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finali öncesi, Romanya ile A Milli Takımımız karşı karşıya gelecek. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı; yerine ise Hagi düşünülüyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Lucescu Hastaneye Kaldırıldı
26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede gözetim altında olduğu bildirildi.
Romanya Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, kulislerde teknik direktör değişikliği senaryoları konuşulmaya başlandı
Federasyonun, Lucescu’nun görevine devam edememesi durumunda alternatif planlar üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Yerine Hagi Düşünülüyor
Gelecek planları arasında öne çıkan isim ise 60 yaşındaki efsane futbolcu Gheorghe Hagi.
Federasyon Başkanı Razvan Burleanu’nun Lucescu’nun yerine ilk aday olarak Hagi’yi düşünüyor.
Tecrübeli teknik adamın da Romanya Milli Takımı’nı çalıştırma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.
Hagi’nin göreve gelmesi halinde play-off maçlarının sonucu ne olursa olsun uzun vadeli bir proje talep edeceği ifade ediliyor.
Galatasaray'ın efsane futbolcularından birisi olan Hagi, kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi dev takımlarda da forma giydi. Romanya futbol tarihinin de en önemli isimlerden birisi.
Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ve Bursaspor dahil birçok takımı çalıştıran Hagi, futbolculuk kariyeri kadar etkili bir performans sergileyememişti.