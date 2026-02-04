Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim...

Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim...

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finali öncesi, Romanya ile A Milli Takımımız karşı karşıya gelecek. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı; yerine ise Hagi düşünülüyor.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takım’ın karşılaşacağı Romanya’da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

1 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 2

Lucescu Hastaneye Kaldırıldı

26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastanede gözetim altında olduğu bildirildi.

2 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 3

Romanya Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, kulislerde teknik direktör değişikliği senaryoları konuşulmaya başlandı

3 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 4

Federasyonun, Lucescu’nun görevine devam edememesi durumunda alternatif planlar üzerinde çalıştığı öğrenildi.

4 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 5

Yerine Hagi Düşünülüyor

Gelecek planları arasında öne çıkan isim ise 60 yaşındaki efsane futbolcu Gheorghe Hagi.

5 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 6

Federasyon Başkanı Razvan Burleanu’nun Lucescu’nun yerine ilk aday olarak Hagi’yi düşünüyor.

6 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 7

Tecrübeli teknik adamın da Romanya Milli Takımı’nı çalıştırma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

7 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 8

Hagi’nin göreve gelmesi halinde play-off maçlarının sonucu ne olursa olsun uzun vadeli bir proje talep edeceği ifade ediliyor.

8 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 9

Galatasaray'ın efsane futbolcularından birisi olan Hagi, kariyerinde Real Madrid ve Barcelona gibi dev takımlarda da forma giydi. Romanya futbol tarihinin de en önemli isimlerden birisi.

9 10
Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör kararı: Gündemdeki isim... - Resim: 10

Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ve Bursaspor dahil birçok takımı çalıştıran Hagi, futbolculuk kariyeri kadar etkili bir performans sergileyememişti.

10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro