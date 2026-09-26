Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin ikinci dönemi, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetle başladı.

İtalya'nın 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da A Milli Takımımız ile oynayacağı karşılaşma öncesi La Gazzetta dello Sport, yenilginin nedenlerini ve Mancini'nin tercihlerini ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

Özellikle ilk yarıdaki görüntünün endişe verici olduğuna dikkat çekilirken İtalya'nın geçmiş başarısızlıkların psikolojik yükünü üzerinden atamadığı görüşü dile getirildi.

'SAHADA KÖTÜ YERLEŞTİK'

La Gazzetta dello Sport'un analizindeki en sert eleştirilerden biri İtalya'nın taktik yapısına yönelik oldu.

Gazete, Mancini'nin önde baskı ve daha proaktif bir futbol denemesine karşın takımın hatlar arasındaki mesafeyi ayarlayamadığını, bunun da Belçika'ya geniş alanlar bıraktığını belirtti.

Belçika'nın özellikle Kevin De Bruyne ve Mika Godts üzerinden İtalya savunmasını zorladığı, Charles De Ketelaere'nin sahte 9 rolünün de savunmanın dengesini bozduğu ifade edildi.

MANCINI'NİN ROMANO TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Mancini'nin 20 yaşındaki Alessandro Romano'yu ilk 11'de oynatması da sorgulandı. Romano'nun Serie A seviyesinde henüz sınırlı deneyime sahip olmasına rağmen De Bruyne karşısında görevlendirilmesinin genç futbolcu açısından oldukça ağır bir sınav olduğu belirtildi.

DONNARUMMA FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ

Gianluigi Donnarumma İtalya'nın en iyi oyuncusu olarak öne çıkarılırken, Romano en düşük not verilen isim oldu

Analizde Donnarumma'nın kurtarışları olmasa skorun devre arasında çok daha ağır olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ DE ELEŞTİRİLDİ

Mancini'nin Belçika'nın 69. dakikada skoru 2-0'a getirmesinin ardından yaptığı tercihler de eleştiri konusu oldu.

İtalya'nın geri dönüş aradığı bölümde hücumda Gianluca Scamacca gibi bir seçeneğin veya sağ kanatta daha fazla enerji sağlayabilecek Michael Kayode'nin kullanılabileceğine dikkat çekildi.

Buna karşın Mancini'nin genç oyuncular Doumbia ve Zoma'yı sahaya sürmesinin maçın gidişatını değiştirmeye yetmediği belirtildi.

TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ İTALYA'NIN ÜZERİNDE BASKI ARTTI

Belçika yenilgisinin ardından İtalya'nın üzerindeki baskı Türkiye maçı öncesinde arttı.

La Gazzetta dello Sport 26 Eylül tarihli yayınında Belçika mağlubiyetini "İtalya'ya iki tokat" ifadesiyle manşete taşıyarak milli takıma yönelik ağır eleştirilerde bulunmaktan çekinmedi.

Ayrıca maç sonunda Olimpico'da taraftarların takımı ıslıkladığı da öne çıkarıldı.