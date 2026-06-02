Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre; otomobil, motosiklet, otobüs ve kamyon gibi araçlarda kullanılan kauçuktan yeni dış lastik ihracatı son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Türkiye, bu alandaki güçlü üretim kapasitesiyle net ihracatçı konumunu korumaya devam ediyor.

İHRACATTA YILLARA GÖRE YÜKSELİŞ GRAFİĞİ

Sektörün ihracat rakamları incelendiğinde, son yıllarda istikrarlı bir seyir ve ardından gelen rekorlar dikkat çekiyor. Sektörün ihracatı 2021 yılında 1,7 milyar dolara yaklaşırken, 2022 yılında 1 milyar 849 milyon dolara yükseldi. Dış satım hacmi 2023'te 1 milyar 822 milyon dolar, 2024'te ise 1 milyar 781 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ulaşılan 1 milyar 894 milyon dolarlık dış satım tutarı, verilerin derlendiği dönem içindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi ve tarihi bir rekor kırıldı. Sektör başarısını bu yıl da sürdürerek 2026'nın ilk 4 ayında 637 milyon 344 bin dolarlık ihracata imza attı.

EN BÜYÜK ALICI AVRUPA: ZİRVE ALMANYA'NIN

Türkiye geçen yıl dünya genelinde tam 155 ülkeye lastik sevkiyatı gerçekleştirdi. Dış satımda aslan payını Avrupa ülkeleri alırken, en çok ihracat yapılan ülke 336 milyon 428 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla 177 milyon 851 bin dolarla İtalya, 116 milyon 704 bin dolarla Fransa, 99 milyon 876 bin dolarla Birleşik Krallık ve 96 milyon 968 bin dolarla İspanya izledi.

LOKOMOTİF ÜRÜN: OTOMOBİL DIŞ LASTİĞİ

İhracatın ürün gruplarına göre detaylarında, otomobil dış lastikleri 865 milyon 524 bin dolarlık payla ilk sırada yer aldı. Otomobil lastiklerini, 790 milyon 179 bin dolarlık ihracat tutarıyla otobüs ve kamyon dış lastikleri takip etti. Tarım ve orman taşıtları ile bu taşıtların makinelerinde kullanılan lastiklerin ihracatı ise 147 milyon 52 bin dolar olarak gerçekleşti.

YARIŞ OTOMOBİLİ LASTİĞİNDE İTALYA LİDER

Türkiye'nin yarış otomobili lastiği üretimi ve dış satımı da performansıyla göz doldurdu. 2025 yılında 24 ülkeye toplam 43 milyon 83 bin dolarlık yarış otomobili lastiği ihraç edildi.

Bu özel ürün grubunda en fazla ihracat 20 milyon 268 bin dolarla İtalya'ya yapıldı. İtalya'yı 5 milyon 876 bin dolarla Birleşik Krallık ve 5 milyon 657 bin dolarla ABD izledi. Böylece sadece bu 3 ülkeye yapılan yarış lastiği ihracatı 31 milyon 801 bin dolara ulaştı ve bu tutar toplam yarış otomobili lastiği ihracatının yüzde 73,8'ini oluşturdu.