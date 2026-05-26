Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.
Ay yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Kuzey Makedonya maçı, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü 20.30'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
BİLETLER PASSO’DA
Biletlerin Passo internet sitesi ile Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulduğu belirtildi. Satışların tüm takım logolu kartlara açık olacağı ifade edildi.
KİMLİK KARTIYLA GİRİŞ YAPILABİLECEK
Karşılaşmaya girişlerde çipli T.C. kimlik kartı, Passo Taraftar Kartı ve Passo Mobil Uygulaması’nın kullanılabileceği açıklandı.
Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takım taraftarlarının ise ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabileceği bildirildi.