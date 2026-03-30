62. Kütüphane Haftası kapsamında Bakanlık verilerine göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kütüphane sayısı 1300’ü aştı. Türkiye’nin 900’den fazla ilçesinde yer alan halk kütüphanelerinde toplam 26 milyon 41 bin 29 kitap bulunuyor. Kullanıcı sayısı 39 milyon 194 bin 669, üye sayısı ise 7 milyon 160 bin 225 olarak kaydedildi. Bir önceki yıl bu rakamlar sırasıyla 38 milyon 737 bin 705 kullanıcı ve 6 milyon 726 bin 993 üye idi.



Kütüphane çalışmalarının ivme kazanmasıyla birlikte bebek ve çocuk kütüphanesi sayısı 79’a, edebiyat müze kütüphaneleriyle birlikte ihtisas kütüphanesi sayısı 21’e, AVM kütüphanesi sayısı 12’ye, cezaevi kütüphanesi 11’e, havalimanı kütüphanesi 3’e, gar kütüphanesi 2’ye ve hastane kütüphanesi sayısı da 2’ye yükseldi.

"MİLLİ KÜTÜPHANE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİTABA SAHİP“

Türkiye’nin hafızası” olarak nitelendirilen Milli Kütüphane, hizmet erişimini kolaylaştırmak, kullanıcı kapsamını ve sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak, bilimsel araştırmalara öncülük etmek, yazılı tarihi ve toplumsal hafızayı geniş kitlelere tanıtmak gibi birçok etkinlik ve çalışma yürütüyor.2024 yılında başlatılan “Müteferrika Projesi” kapsamında 81 il halk kütüphanesindeki kitap, yerel gazete ve dergilerin listelenerek Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi sağlandı. Bu çalışma sonucunda 2025 yılında 690 başlıkta 170 bini aşkın süreli yayın ile 11 bin 766 kitap Milli Kütüphane koleksiyonuna kazandırıldı.

Milli Kütüphane, 2009 yılından itibaren farklı disiplinlerde satın aldığı elektronik kitaplarla koleksiyonunu güçlendirdi. Şu anda 52 bin 126 adet e-kitap, 1 milyon 805 bin 360 dijital içerik, 92 bin 360 belge ve 800 tür dergi arşiviyle hizmet veriyor.Milli Kütüphane, 1 Ocak 2026 itibarıyla 130 bin 213 üyeye ve 282 bin 195 yıllık kullanıcıya sahip olup, nadir eserler dahil toplam 1 milyon 989 bin 18 kitapla okuyucularına hizmet sunuyor. Ayrıca 56 bin 476 başlıkta süreli yayının yaklaşık 12 milyon sayısı arşivlenerek erişime açıldı. Kitap dışı materyaller (nota, afiş, plak vb.) ile 188 bin 805 eser de araştırmacıların kullanımına sunuldu.

Milli Kütüphane, Milli Dijital Kütüphane (MDK) üzerinden kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal ve nadir eserler kategorilerinde toplam 25 milyon 854 bin 643 dijital pozu kullanıcılarına açtı.