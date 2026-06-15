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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda Bilecikli sporcular elde ettikleri derecelerle şehre büyük bir gurur yaşattı.

13-14 Haziran 2026 tarihlerinde Zonguldak’ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda Bilecikli sporcular önemli dereceler elde etti.

65 kg kategorisinde mücadele eden Ahmet Altınay Türkiye ikincisi olurken, 65 kg kategorisinde mücadele eden İsmail Ayas da Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sporcuların gurur veren başarıları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.