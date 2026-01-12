Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. TFF’nin açıkladığı programa göre Alanyaspor-Fatih Karagümrük maçını Reşat Onur Coşkunses, Başakşehir-Boluspor’u Burak Olcar, Gaziantep FK-Kocaelispor’u Burak Pakkan, Fethiyespor-Galatasaray’ı Ayberk Demirbaş yönetecek.
Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:
Yarın
13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş