Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadele, Eryaman Stadyumu’nda saat 20.30’da oynanacak.

Kupaya 4. turdan dahil olan başkent temsilcisi, turnuvada 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. B Grubu’nu 10 puanla üçüncü sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde Galatasaray’ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 15 yıl sonra yarı finale adını yazdırdı.

Süper Lig’de 33. haftada Kasımpaşa’yı 3-2 yenen Gençlerbirliği, ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki ekip, yarı finalin ardından ligde Trabzonspor ile de kritik bir maça çıkacak.

Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Sekou Koita, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Son iki sezonda finale yükselmesine rağmen Beşiktaş ve Galatasaray’a kaybeden Trabzonspor, bu sezon üst üste üçüncü final hedefi için sahaya çıkacak. Bordo-mavililerde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor, hazırlıklarını tesislerinde tamamlayıp öğleden sonra Ankara’ya hareket edecek.