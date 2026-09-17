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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan karşılaşmalar, futbol sahalarında kolay kolay görülmeyecek bir tesadüfe sahne oldu.

Günün daha erken saatlerinde Amasyaspor 1968 FK, Çankırıgücü'nü 10-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.

ORDUSPOR 1967 DE 10 GOL ATTI

19 Eylül Stadyumu'nda Torul Belediyespor'u ağırlayan Orduspor 1967 da rakibini 10-0 mağlup etti. İlk yarıyı 6-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci devrede 4 gol daha bularak çift haneli skora ulaştı.

Orduspor 1967'nin gollerini Berat Kalkan (2), Recep Metin, Taha Ahmet Balsu (2), Yiğit Tiryaki, T. Yasin Ev, Atakan Aybaşlı, Doğancan Aynacı ve Barış Gün kaydetti.

İKİ KARŞILAŞMA DA 10-0 BİTTİ

Böylece Türkiye Kupası'nda aynı gün oynanan iki ayrı karşılaşma 10-0'lık skorlarla tamamlandı.

Amasyaspor 1968 FK, Çankırıgücü karşısında 10 gol bulurken Orduspor 1967 de Torul Belediyespor filelerini 10 kez havalandırdı.