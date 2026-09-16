Mali ve idari sorunlarla mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligdeki iki karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da sahaya çıkmadı.

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Adanaspor ile Yeni Malatyaspor arasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma, konuk ekibin müsabakaya katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Türkiye Kupası'nda rakip sahaya çıkmadı: Hükmen kararı bekleniyor - Resim : 2

HÜKMEN GALİBİYET KARARI BEKLENİYOR

Yeni Malatyaspor'un sahaya çıkmaması nedeniyle Adanaspor'un hükmen 3-0 galip sayılarak 2. tura yükselmesi bekleniyor.

ADANASPOR'DAN AÇIKLAMA

Adanaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda bugün Yeni Adana Stadyumu’nda oynanması planlanan Adanaspor – Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp görevlilerimiz müsabaka saatinde stadyumda hazır bulunmuştur. Yeni Malatyaspor’un müsabakaya katılmaması nedeniyle karşılaşma oynanamamıştır. Müsabakaya ilişkin karar, TFF’nin ilgili talimatları doğrultusunda yetkili kurullar tarafından verilecektir."