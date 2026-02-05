Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı...

İki ekip, Türkiye Kupası’nda 11. kez karşı karşıya gelecek. 1988-1989 sezonundan bu yana oynanan 10 maçta Beşiktaş 7 galibiyet aldı, Kocaelispor 2 kez kazandı ve 1 maç berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Kocaelispor 10 golle yanıt verdi.