Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı...

Kocaelispor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası maçında Kocaelispor , 5 Şubat 2026 Perşembe günü (bugün) saat 18:00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma A Spor’dan naklen yayınlanacak.
Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Beşiktaş’ta tek eksik Kristjan Asllani olacak. Ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta yeni transfer Junior Olaitan, takımıyla ilk idmana dün çıktı.
Kocaelispor - Beşiktaş Muhtemel 11'ler
Kocaelispor’un muhtemel 11’i: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Show, Keita, Linetty, Can, Rivas, Petkovic
Beşiktaş’ın muhtemel 11’i: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Mustafa
İki ekip, Türkiye Kupası’nda 11. kez karşı karşıya gelecek. 1988-1989 sezonundan bu yana oynanan 10 maçta Beşiktaş 7 galibiyet aldı, Kocaelispor 2 kez kazandı ve 1 maç berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Kocaelispor 10 golle yanıt verdi.
İki takım arasında son oynanan maçı da Beşiktaş, kendi evinde 3-1 kazanmıştı.