AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLUĞUNA DEVAM TALEBİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı...

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Kocaelispor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. İşte müsabakanın detayları...

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı... - Resim: 1

Kocaelispor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçında Kocaelispor , 5 Şubat 2026 Perşembe günü (bugün) saat 18:00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı... - Resim: 2

Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı... - Resim: 3

Beşiktaş’ta tek eksik Kristjan Asllani olacak. Ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı... - Resim: 4

Beşiktaş'ta yeni transfer Junior Olaitan, takımıyla ilk idmana dün çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı... - Resim: 5

Kocaelispor - Beşiktaş Muhtemel 11'ler

Kocaelispor’un muhtemel 11’i: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Show, Keita, Linetty, Can, Rivas, Petkovic

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı... - Resim: 6

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Mustafa

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı... - Resim: 7

İki ekip, Türkiye Kupası’nda 11. kez karşı karşıya gelecek. 1988-1989 sezonundan bu yana oynanan 10 maçta Beşiktaş 7 galibiyet aldı, Kocaelispor 2 kez kazandı ve 1 maç berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Kocaelispor 10 golle yanıt verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor - Beşiktaş maçı... - Resim: 8

İki takım arasında son oynanan maçı da Beşiktaş, kendi evinde 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Spor Servisi
