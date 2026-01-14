Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un deplasmanda İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı maçta 2 kırmızı kart çıktı.

İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇINDA 2 KIRMIZI KART ÇIKTI

Mücadelenin 53. dakikasında İstanbulspor'dan Fahri Ay direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Yalnızca 5 dakika sonra ise İstanbulspor kaleci antrenörü Erdem Bali, hakeme yaptığı yoğun itirazlar sonrası kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Son iki günde oynanan kupa maçlarında çıkan kırmızı kart sayısı dikkat çekti. İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla birlikte toplamda 7 isim kırmızı kartla oyundan atıldı.

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇINDA 3 İSİM ATILDI

Dün oynanan Gaziantep FK-Kocaelispor maçında toplam 3 kırmızı kart çıkmıştı. Gaziantep FK'da Tayyip Talha ile birlikte teknik direktör Burak Yılmaz'ın erken dakikalarda kırmızı kart gördüğü maçta Kocaelispor'dan Habib Keita da son dakikalarda ikinci sarı karttan oyundan atılan bir diğer isim olmuştu.

ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA METİN DİYADİN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Bugün oynanan Antalyaspor-Gençlerbirliği maçında ise konuk takımın teknik direktörü Metin Diyadin dördüncü hakeme itirazları sonucu kırmızı kartla tribüne gönderildi.

ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR MAÇINDA EV SAHİBİ 10 KİŞİ KALDI

Günün ilk kupa karşılaşmasında da Aliağa Futbol A.Ş-Samsunspor maçında 23. dakikada Mustafa Saymak'ın gördüğü kırmızı kartla ev sahibi ekip 10 kişi kalmıştı.

Böylelikle Ziraat Türkiye Kupası'nda iki günde toplam 7 isim kırmızı kart gördü.