Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında İstanbulspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı ve iki takım da kupaya veda etti.

Maçın başında Sambissa’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ertuğrul Sandıkcı’nın ceza yayı içinden çektiği şut, VAR uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 52. dakikada Soner Salih Yavuz’un şutunu kaleci Türker Dırdıroğlu köşeye çekerken, aynı dakikada Vefa Temel’in ceza yayı üzerinden sert vuruşu üst direkten auta gitti.

64. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı; Soner Salih ceza sahasına girerken Abdurrahman Üresin’in müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak 66. dakikada Sambissa’nın kullandığı penaltıyı kaleci Türker kurtardı. 72. dakikada Can Arda Yılmaz’ın hatalı pasını kapan Eren Arda Şan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu alamadı.

Her iki takımın da maç öncesinde puan iddiası bulunmadığı A Grubu’nun bu son karşılaşmasında gol sesi çıkmadı.