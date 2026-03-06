Türkiye Kupası'nın formatında değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kupanın eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi.

Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak, diğer turlar ise tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması toplam 10 hafta sürecek.

Kupayla ilgili tarihlerin ise ilerleyen dönemde ilan edileceği belirtildi."