Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği programa göre çeyrek final maçları tek maç eleme usulüyle oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler adlarını yarı finale yazdırırken, favori takımlar arasında yaşanacak çekişme ligdeki rekabeti de stadyumlara taşıyacak.

Devlerin Zorlu Sınavı

Yarın akşam saat 20.30'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda başlayacak ilk maçta TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Süper Lig'de istikrarlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, kupada da iddialı. Ancak Konyaspor, ev sahibi avantajını kullanarak sürprize imza atmak için sahaya çıkacak. Bu eşleşme, özellikle deplasman takımları için zorlu bir sınav niteliği taşıyor.

İstanbul'un İki Devi Sahne Alacak

22 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da RAMS Park'ta Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligdeki güçlü konumunu kupaya da yansıtmak isteyen Galatasaray, alt lig temsilcisini ciddiye alarak maça odaklanacak. Gençlerbirliği ise tarih boyunca sürprizlere imza atmış bir ekip olarak dikkat çekiyor. Bu maç, sarı-kırmızılıların kadro derinliğini ve rotasyon stratejisini test edecek.

Karadeniz Derbisi Tadında Mücadele23 Nisan Perşembe günü saat 18.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Karadeniz'in iki önemli takımı arasındaki rekabet, kupada da ateşli bir atmosfere sahne olacak. Her iki ekip de hem ligde hem de kupada başarılı olmak istiyor. Bu eşleşme, taraftarlar için özel bir anlam taşıyor.

Beşiktaş'ın Ev Sahibi Avantajı

Aynı gün saat 20.45'te Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, evlerinde oynayacakları maçta rahat bir galibiyet hedeflerken, Alanyaspor da kontra ataklarla sürpriz peşinde koşacak. Beşiktaş'ın deneyimli kadrosu, kupada finale uzanma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.