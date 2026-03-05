Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan 4 karşılaşmayla birlikte grup etabı tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu.

Bugün oynanan B Grubu 4. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Antalyaspor 0-2 Samsunspor

Bodrum FK 0-0 Iğdır FK

Aliağa Futbol A.Ş. 1-3 Gençlerbirliği

Eyüpspor 0-1 Konyaspor

Bu sonuçlarla birlikte 4'te 4 yapan Samsunspor birinci ve Konyaspor averaj farkıyla ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı. Ayrıca grubu 7 puanla üçüncü sırada tamamlayan Gençlerbirliği ise en iyi üçüncü kontenjanından adını çeyrek finale yazdırdı.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURASINDA SERİ BAŞI TAKIMLAR

A Grubu lideri Galatasaray, B Grubu lideri Samsunspor ve C Grubu lideri Beşiktaş seri başı olarak kuraya katılırken en iyi ikinci olan Konyaspor da bu takımlar arasında yer aldı.

Seri başı takımlar:

Beşiktaş

Galatasaray

Samsunspor

Konyaspor

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor ile birlikte en iyi üçüncü Alanyaspor ve Gençlerbirliği de seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı.

Seri başı olmayan takımlar:

Fenerbahçe

Trabzonspor

Gençlerbirliği

Alanyaspor

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN ?

Çeyrek finalde, gruplarını lider tamamlayan 3 takım ile en iyi grup ikincisi seri başı olacak. Toplam 8 takımın mücadele edeceği turda eşleşmeler tek maç üzerinden oynanacak ve seri başı ekipler karşılaşmayı kendi sahasında yapacak.

Çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Ancak grup aşamasında karşılaşan takımlar çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.