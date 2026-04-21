Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni sahasında ağırlayacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası A Grubu’nu 12 puanla lider tamamladı.

Ankara temsilcisi ise B Grubu’nda 10 puan toplayarak üçüncü sırayı aldı ve çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, sezon içinde üçüncü kez rakip olacak.

İki ekip, Trendyol Süper Lig’de daha önce iki kez karşı karşıya geldi.

İstanbul’daki mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynanan maçta da 2-1’lik skorla galip geldi.

OKAN BURUK’TAN ROTASYON İHTİMALİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yarınki karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın, 26 Nisan Pazar günü Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde Gençlerbirliği maçında daha az süre alan futbolculara görev vermesi öngörülüyor.

RAMS PARK’TA UZUN SÜREDİR YENİLGİ YOK

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 13 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Sahasında son yenilgisini 25 Kasım 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, ardından 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Bu süreçte 10 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, 34 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

KUPADA YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası’nda çıktığı son 10 maçta mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar, organizasyondaki son yenilgisini 29 Şubat 2024’te Fatih Karagümrük karşısında aldıktan sonra 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Bu periyotta 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

GENÇLERBİRLİĞİ’NE KARŞI ÜSTÜNLÜK

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 5 resmi karşılaşmayı kazandı.

1 Mart 2020’de başlayan süreçte rakibini üst üste mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bu 5 maçta 16 gol atarken yalnızca 3 gol yedi.