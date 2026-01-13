Türkiye Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. Karşılaşmaları canlı izleyebilirsiniz. Yarın oynanacak Türkiye Kupası maçları A Spor’da canlı yayınlanacak. Taraftarlar, nefes kesen mücadeleleri ekran başında takip edebilecek. Her gol ve heyecan dolu an, canlı olarak ekranlara yansıyacak.
İşte maçlar ve saatleri:
Aliağa FK - Samsunspor
Ziraat Türkiye Kupası
A Spor - 13.00
Antalyaspor - Gençlerbirliği
Ziraat Türkiye Kupası
A Spor - 15.30
İstanbulspor - Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası
A Spor - 18.00
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası
A Spor - 20.30