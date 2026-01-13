Türkiye Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor. Karşılaşmaları canlı izleyebilirsiniz. Yarın oynanacak Türkiye Kupası maçları A Spor’da canlı yayınlanacak. Taraftarlar, nefes kesen mücadeleleri ekran başında takip edebilecek. Her gol ve heyecan dolu an, canlı olarak ekranlara yansıyacak.

İşte maçlar ve saatleri:

Aliağa FK - Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupası

A Spor - 13.00

Antalyaspor - Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası

A Spor - 15.30

İstanbulspor - Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası

A Spor - 18.00

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası

A Spor - 20.30