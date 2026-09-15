Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-27 sezonunun 1. eleme turu, bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelelerde futbolseverler toplam 9 gol izledi.
Günün ilk karşılaşmasında 1923 Afyonkarahisarspor, sahasında Ürgüpspor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
SÖKE 1970 ALTAY'I 6 GOLLÜ MAÇTA ELEDİ
Günün diğer mücadelesinde Altay ile Söke 1970 karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Söke 1970, 4-2 kazanarak Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.
Altay ise aldığı mağlubiyetle organizasyona 1. eleme turunda veda etti.
Türkiye Kupası'nda ilk günün sonuçları şöyle:
1923 Afyonkarahisarspor 2-1 Ürgüpspor
Altay 2-4 Söke 1970