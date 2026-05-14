Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistlerin belli olmasının ardından gündeme gelen stadyum değişikliği ihtimaliyle ilgili sıcak gelişme yaşandı.

TRABZONSPOR'UN BAŞVURUSUNA TFF'DEN CEVAP GELDİ

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni eleyerek finale yükselmesinin ardından TFF'ye final yerinin başka bir şehre alınmasına yönelik yaptığı başvuruya cevap geldi.

KONYASPOR DEĞİŞİKLİĞE YANAŞMADI

HT Spor'dan Hasan Tüncel'in haberine göre; Trabzonspor'un başvurusuna TFF 'İki kulüp anlaşsın, değerlendirelim' yanıtını verdi. Ancak Konyaspor cephesi final stadyumu değişikliğine yanaşmadı. İki kulüp arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamamasıyla final yeri daha önce açıklandığı üzere Antalya Corendon Airlines Park olarak kaldı.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Buna göre; Trabzonspor-Konyaspor Türkiye Kupası Finali 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya Corendon Airlines Park'ta oynanacak.