Beşiktaş Kulübü, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko karşısında oynanacak maçın başlangıç saatinin değiştirilmesi isteğinin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından onaylanmadığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklamada, Beşiktaş GAİN'in rakibi Fenerbahçe Beko ile 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacağı belirtilerek, "Kulübümüz tarafından maç saatine ilişkin değişiklik talebinde bulunulmuş ancak söz konusu talep, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumsuz sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Futbol Takımı, aynı gün ve saatte Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.