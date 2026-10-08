Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı sona erdi. Günün programında oynanan 3 karşılaşmanın ardından bir üst tura yükselen son takımlar belli oldu.
ORDUSPOR 1967'DEN 4 GOLLÜ GALİBİYET
Günün kapanış mücadelesinde Orduspor 1967, sahasında ağırladığı Karadeniz Ereğli 1980'i 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Günün diğer karşılaşmalarında Açıkalın Erciyes 38, Kahta 02'yi 2-0 yenerken Serikspor ise deplasmanda Denizli İdmanyurdu 1959'u 1-0 mağlup ederek tur atladı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN SONUÇLARI
Açıkalın Erciyes 38 2-0 Kahta 02
Denizli İdmanyurdu 1959 0-1 Serikspor
Orduspor 1967 4-1 Karadeniz Ereğli 1980