Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci durağı Aydın’da; 2–10 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek. İlk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak olan Aydın, festival süresince antik kentleri, köklü yaşam kültürü ve Ege’nin kendine özgü mutfak çeşitliliğiyle ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın’ın zengin kültürel mirasını daha görünür hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, festivalin şehrin kültür turizmine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

AYDIN’DA KÜLTÜR VE SANAT DOLU GÜNLER

Festival kapsamında Aydın’ın farklı noktalarında çok sayıda sergi sanatseverlerle buluşacak.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde Burak Erim’in “Düşlere Yolculuk” sergisi, ziyaretçilere hayal ile gerçeklik arasında bir sanat deneyimi sunacak.

Atilla Koç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu” sergisi ise Aydın’daki antik kentleri fotoğraf sanatıyla anlatacak.

Aydın Arkeoloji Müzesi’nde yer alacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisinde ise kutsal emanetler ve tarihi eserler ziyaretçilere sunulacak.

Ayrıca Tekstil Park Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Yaşayan Miras: Aydın Sergisi”, geleneksel sanatları bir araya getirecek.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Festival boyunca Aydın’da müzik dolu anlar yaşanacak. Tekstil Park’ta düzenlenecek konserlerde:

Ferhat Göçer

Hande Ünsal

Emre Altuğ

Madrigal

Demet Akalın

Oğuzhan Koç

Derya Uluğ

Sefo

Buray

gibi sevilen sanatçılar sahne alacak.

Ayrıca İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Anadolu Ezgileri” ve “Tango Tango” konserleri de sanatseverlerle buluşacak.

ANTİK MİRAS VE MÜZİK BİR ARADA

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de “Seikilos’la Gece Müzesi” olacak. Seikilos Yazıtı’ndan ilham alan etkinlikte, antik dönem müziği modern yorumlarla yeniden hayat bulacak.

Ayrıca Türk müziğinin önemli ismi Münir Nurettin Selçuk için özel bir anma programı düzenlenecek.

AYDIN’DA GASTRONOMİ ŞÖLENİ

Festival kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi ile Aydın mutfağı ön plana çıkarılacak. Zeytin, incir ve yöresel otlarla şekillenen mutfak kültürü; tahinli pide, keşkek ve yöresel yemeklerle ziyaretçilere sunulacak.

Aydın genelinde belirlenen 40 restoran, festival süresince gastronomi rotası oluşturacak. Şef Ahmet Güzelyağdöken de etkinliklere katkı sağlayacak.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYELERLE ZENGİN PROGRAM

Aydın İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşilerde yazar Tarık Tufan okurlarla buluşacak.

Festival kapsamında ayrıca geleneksel sanatlara yönelik atölyeler de düzenlenecek. Katılımcılar; ebru, tezhip, dokuma ve daha birçok alanda uygulamalı deneyim yaşayabilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

Festival, çocuklara yönelik etkinliklerle de dikkat çekiyor.

ASELSAN iş birliğiyle düzenlenecek çocuk şenliğinde bilim ve teknoloji temalı aktiviteler yer alacak.

Tekstil Park’ta kurulacak “Çocuk Köyü”nde oyun alanları, atölyeler ve eğlenceli etkinlikler minik ziyaretçileri bekliyor.

AYDIN FESTİVALLE RENKLENECEK

Fotoğraf tutkunları için “FotoMaraton Aydın” etkinliği düzenlenirken, kısa film gösterimleri ve kültürel söyleşilerle festival daha da zenginleşecek.

Binlerce yıllık geçmişiyle Aydın; Tralleis Antik Kenti, Nysa Antik Kenti ve Milet Antik Kenti gibi önemli tarihi değerleriyle festival süresince ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak.

FESTİVAL BİLGİLERİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.