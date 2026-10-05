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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve heyetinin Ankara'yı ziyaretinden sonra gerçekleştirdiği değerlendirmede, Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerinin yeni ve çok daha güçlü bir boyuta geleceğini, coğrafyanın istikrarı ve refahı için başka projenin hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin yalnızca ticaret ve ulaştırma bağlantısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bayraktar, Türkiye olarak Kalkınma Yolu'nun yalnızca bir ulaştırma koridoru olmadığını, petrol, doğal gaz ve güzergah boyunca elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir 'enerji yolu' olarak inşa edilmesinde kararlı olduklarını söyledi.

Bayraktar, enerji altyapısının eş zamanlı ve entegre biçimde geliştirilmesi halinde güzergahın ekonomik değeri önemli ölçüde artacağını ifade etti.

HEDEF 2,5 MİLYON VARİL

Projenin enerji boyutunda özellikle Irak petrolünün önemli bir potansiyel sunduğuna vurgu yapan Bayraktar, güzergah üzerinden günlük 2,5 milyon varile kadar petrol taşıma kapasitesine ulaşılabileceğini ifade etti.

Bayraktar, Irak'ın günlük yaklaşık 4 milyon varil petrol ürettiğini, Kuveyt'in de günlük yaklaşık 2 milyon varil petrol üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, bölgedeki üretimin önemli bölümünün buraya yönlendirilmesinin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Güzergah üzerinden günlük 2,5 milyon varil kapasiteye ulaşılması halinde ortaya çıkacak ekonomik değere de vurgu yapan Bayraktar, "Biz eğer 2,5 milyon varil günlük kapasiteye çıkarsak ki üretim Irak'ta var. Irak 4 milyon varil üretiyor. Kuveyt günde 2 milyon varil petrol üretiyor. Yani bunun yüzde 50'sini, yüzde 40'ını eğer bu rotaya koyabilirsek, bunun ekonomik değeri yılda yaklaşık 65-70 milyar doları buluyor” sözlerini sarf etti.

80 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK DEĞER

Bayraktar, Kalkınma Yolu'nun doğal gaz açısından da önemli potansiyel taşıdığını ifade ederek, özellikle Katar'ın gaz ihracatının alternatif yollar üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Katar'ın Körfez'in en önemli doğal gaz ihracatçısı olduğunu hatırlatan Bayraktar, ülkenin gaz ihracatının büyük ölçüde LNG tankerleriyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bayraktar, Katar'ın doğal gaz ihracatında Hürmüz Boğazı'na ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, Kalkınma Yolu'nun "enerji yolu"na dönüştürülmesinin Katar gazı açısından alternatif bir güzergah oluşturabileceğini ifade etti.

'TÜRKİYE KRİTİK MERKEZ HALE GELECEK'

Bakan Bayraktar, şunları söyledi,

"Katar gazının Irak üzerinden özellikle bu Kalkınma Yolu'yla, enerji yoluna çevrilmesi halinde, bu şekilde Türkiye'ye gelmesi, bir miktar gazın Türkiye'de kalması, bir miktar gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi gibi bir projeyi de buna eklediğinizde bu petrol ve doğal gaz, sadece yıllık 80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük ortaya çıkarıyor. Kalkınma Yolu yalnızca Irak ile Türkiye arasındaki ticaret ve ulaştırma bağlantısını güçlendiren bir proje olmaktan çıkarak, petrol, doğal gaz ve elektrik altyapısını da kapsayan çok boyutlu bir enerji koridoruna dönüşebilecek. Türkiye kritik merkez haline gelecek."

‘CEYHAN KÜRESEL BİR ENERJİ ÜSSÜ OLABİLİR’

TPAO'nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak'ta farklı sahalarda da etkin rol almasının amaçlandığını belirten Bayraktar, "Yeni Irak hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde somut projeleri hayata geçirmeye güçlü şekilde devam edeceğiz. Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi'nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmayı, ticaret hacmini artırarak Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.