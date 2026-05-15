Antalya'da düzenlenen ve ringlerin dev mücadelesine sahne olan WAKO Kick Boks Dünya Şampiyonası, bu yıl 43 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından gelen yeteneklerin ringe çıktığı bu dev organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden milli sporcular önemli başarılara imza atarken, şampiyonanın en dikkat çeken ismi Denizli'den çıktı.

3 BİN SPORCU ARASINDAN DÜNYA KÜRSÜSÜNE

Denizli'de yaşayan 8 yaşındaki minik yetenek Nebahat Eda Pilge, kadınlar 36 kilogram kategorisinde sergilediği üstün performansla adını dünya sahnesine yazdırdı.

Antalya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda ringe çıkan Pilge, kendisinden yaşça ve deneyimce büyük organizasyonlarda yer almış güçlü rakipleri karşısında geri adım atmadı. Mücadeleci duruşuyla salonu dolduran izleyicilerden ve teknik heyetten tam not alan minik sporcu, zorlu eleme turlarını tek tek geçerek final aşamasına kadar yükseldi.

ÖNCE TÜRKİYE, SONRA DÜNYA İKİNCİLİĞİ: ÇİFTE GURUR

Kısa süre önce düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Türkiye 2'ncisi olarak dikkatleri üzerine çeken Nebahat Eda Pilge, bu başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Dünya Şampiyonası finalinde de büyük bir kararlılıkla dövüşen genç sporcu, turnuvayı gümüş madalya ile tamamlayarak dünya ikinciliğini ilan etti.

Geleceğin Şampiyonu Olarak Görülüyor Elde ettiği bu uluslararası başarıyla hem Türkiye’nin hem de memleketi Denizli’nin adını dünyaya duyuran Pilge, spor otoritelerinin de radarına girdi. Antrenörleri ve spor çevreleri, 8 yaşındaki sporcunun disiplinli çalışmasını överek, gelecek yıllarda altın madalyanın en güçlü adayı olduğunu belirtiyor.