

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Türkiye Kick Boks Şampiyonasında önemli dereceler elde eden sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

Diyarbakır’da düzenlenen 2026 Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda Bilecikli sporcular Fatmagül Yağcı (56 kg) Türkiye Şampiyonu, Mert Demir (63,5 kg) ise Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdür Ramazan Demir’i ziyaret etti.

İl Müdürü Demir, sporcuları ve antrenörleri Fehmi Piliç’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.