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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türkiye Kent Bellekleri ve Koleksiyoncuları Buluşması, Bilecik’in tarihî ve kültürel mirasının tanıtılması ve kent belleğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında Bilecik Valiliği Fuaye Alanı’nda “Yakınımızdaki Uzak Tarihimiz: Bilecik Kent Belleği Sergisi” düzenlendi. Sergide Bilecik’in geçmişine ışık tutan çalışmalar katılımcıların ilgisine sunuldu.

Programa Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Başkan Yardımcısı Ercan Öztürk, Meclis Üyesi Hakkı Aynur, Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı N. Filiz Eğilmez ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mert Yıldırım da katıldı.

Bilecik’in tarihî ve kültürel değerlerinin korunması, kent hafızasının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyan buluşmanın, kentin kültürel mirasına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.