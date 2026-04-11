TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen sezonun açılış etabında, micro, mini, junior ve senior kategorilerinde toplam 59 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın ilk gün programı sabah saatlerinde yapılan resmi antrenman seanslarıyla başladı. Sporcular, antrenmanların ardından ana yarışlarda start sıralamasını belirlemek amacıyla sıralama turlarında en iyi derecelerini elde etmeye çalıştı.

Organizasyonun ilk ayağı, yarın koşulacak final yarışlarıyla sona erecek. Sabah antrenmanlarının ardından başlayacak final etaplarında pilotlar performanslarını ortaya koyacak.

Yarışların ardından derece elde eden sporcular için saat 16.00’da ödül töreni gerçekleştirilecek.