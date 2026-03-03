Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu!

Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu!

Elektriklide yerli modeller zirveyi bırakmadı, Çinli ve Avrupalı markalar ise listeyi zorladı. Fiyatlar 1,8 milyon TL’den başlayıp 7 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Peki Türkiye’de en çok hangi elektrikli otomobil tercih edildi? İşte satış rakamlarıyla ilk 10’un dikkat çeken sıralaması…

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 1

10. Sıra

BMW X1 (Elektrikli)
Satış: 662 adet
Fiyat: 4.656.600 TL – 5.589.900 TL

1 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 2

9. Sıra

BYD Seal U
Satış: 700 adet
Fiyat: Mart 2026 itibarıyla listeden kaldırıldı

2 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 3

8. Sıra

Volvo EX30
Satış: 989 adet
Fiyat: 2.441.758 TL – 3.758.204 TL

3 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 4

7. Sıra

Tesla Model Y
Satış: 1.210 adet
Fiyat: 2.349.300 TL – 4.418.400 TL

4 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 5

6. Sıra

Mini Cooper Countryman (Elektrikli)
Satış: 1.577 adet
Fiyat: 3.780.000 TL – 6.999.500 TL

5 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 6

5. Sıra

BYD Atto 2
Satış: 1.662 adet
Fiyat: Mart 2026 itibarıyla listeden kaldırıldı

6 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 7

4. Sıra

BYD Sealion 7
Satış: 1.863 adet
Fiyat: 4.190.000 TL

7 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 8

3. Sıra

KG Mobility Torres
Satış: 1.923 adet
Fiyat: 2.442.439 TL – 2.487.269 TL

8 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 9

2. Sıra

Togg T10F
Satış: 2.332 adet
Fiyat: 1.886.000 TL – 3.178.000 TL

9 10
Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu! - Resim: 10

1. Sıra

Togg T10X
Satış: 2.647 adet
Fiyat: 1.870.000 TL – 3.178.000 TL

10 10
