Türkiye kararını verdi: Elektrikli otomobilde en çok satan model belli oldu!

10. Sıra
BMW X1 (Elektrikli)
Satış: 662 adet
Fiyat: 4.656.600 TL – 5.589.900 TL
10. Sıra
BMW X1 (Elektrikli)
Satış: 662 adet
Fiyat: 4.656.600 TL – 5.589.900 TL
9. Sıra
BYD Seal U
Satış: 700 adet
Fiyat: Mart 2026 itibarıyla listeden kaldırıldı
8. Sıra
Volvo EX30
Satış: 989 adet
Fiyat: 2.441.758 TL – 3.758.204 TL
7. Sıra
Tesla Model Y
Satış: 1.210 adet
Fiyat: 2.349.300 TL – 4.418.400 TL
6. Sıra
Mini Cooper Countryman (Elektrikli)
Satış: 1.577 adet
Fiyat: 3.780.000 TL – 6.999.500 TL
5. Sıra
BYD Atto 2
Satış: 1.662 adet
Fiyat: Mart 2026 itibarıyla listeden kaldırıldı
4. Sıra
BYD Sealion 7
Satış: 1.863 adet
Fiyat: 4.190.000 TL
3. Sıra
KG Mobility Torres
Satış: 1.923 adet
Fiyat: 2.442.439 TL – 2.487.269 TL
2. Sıra
Togg T10F
Satış: 2.332 adet
Fiyat: 1.886.000 TL – 3.178.000 TL
1. Sıra
Togg T10X
Satış: 2.647 adet
Fiyat: 1.870.000 TL – 3.178.000 TL