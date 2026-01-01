Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'un sahillerinde yeni yılın ilk gününde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu, bazıları denize girdi.

PLAJLAR DOLDU

Hava sıcaklığının 7, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Yahşi plajlarını doldurdu.

İlçede yaşayanlar ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları balık tuttu, bazıları da denizde yüzdü.

Ali Top, gazetecilere, denizin dışarıdan çok daha sıcak olduğunu ifade ederek, geleneksel hale getirdikleri bu etkinliği sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Sporculardan Melih Aya da her yıl 1 Ocak'ta denize girerek enerjilerini yükselttiklerini ve yeni yıla güzel başladıklarını kaydetti.