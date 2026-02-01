Kış soğuğu, ekonominin dondurucu rüzgarı gibi. Isınmak için doğalgazı yakıyorsun ama fatura gelince o sıcaklık içinden bir anda çekilip gidiyor.

Yağmur yağarken parklarda açılan fıskiyeler... "Bu ne perhiz..." dedirtirken (devamında...)

Kar altında kalan köyler, açılamayan yollar, kurtarma araçlarını boyunu geçen karlar... "Bu ne lahana turşusu" dedirtiyor.

Bir yanda susuzlukla mücadele söylemleri, diğer yanda yağan karı değerlendirememenin vermiş olduğu soru işaretleri...

***

Yani bakıldığında İsrail içme suyu ihtiyacını denizdeki suyu arıtarak sağlayabiliyorken, diğer yanda Türkiye'deki su ihtiyacı giderek artıyor ve genelde su kesintileri ve insanlara yapılan uyarılarla sınırlı kalıyor.

Enerji kullanımı tüm dünyada yeni teknolojiler ile beslenirken, yeni teknolojilerin hatta radikal kararların alınmasıyla dünyaya örnek olabilme ihtimali varken, neden yeni birtakım devrimsel uygulamalar hayata geçirilemiyor?

Yanlış sulama stratejileri, fabrikaların aşırı su tüketimi tehlikeyi büyük ölçüde arttırsa da bunlara önlem almak da kabiliyet gerektiriyor elbette.

Fikir mi yok?

Bütçe mi yok?

***

Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta gibi ülkeleri Türkiye ile karşılaştırmak ister misiniz?

Bunlar AB ülkeleri...

Hollanda, Belçika, İsveç, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda ile Türkiye'yi kıyaslamak ister misiniz?

Bunlar da AB ülkeleri...

Buraya kadar Türkiye'nin potansiyeline bakıldığında daha başka vizyonlar çizebiliyoruz zaten.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya... Türkiye'yi bu ülkeler ile?

İşte bu son seçenek için kimse hayır diyemez.

Çünkü tarımdan hayvancılığa, enerjiden üretime her şeyi fazlasıyla başarılı yapmamızı engelleyecek şey nedir?

Bizi tutan nedir?

***

Biri de çıksa kar sularını muhafaza edebilecek bir fikri hayata geçirse yapılamaz mı?

Deniz suyunu arıtma fikri krizler için altın değerinde değil midir?

Sanayimiz, tarımımız, hayvancılığımız... Neden dünyaya şekil veremesin?

Yeraltı kaynaklarımız, madenlerimiz, nadir elementlerimiz ile neden daha büyük bir güç sahibi olmayalım?

***

"Tembeliz" desek, değiliz. Artık herkes ölene kadar çalışıyor!

"Fikir yok" desek... İmkanlar fikirlere olanak vermiyor.

***

Kış gelince tek görebildiğimiz emeklisi de, çalışanı da geçinemeyen bir yığın yokluk hikayesi.

Kirada olan bir emekli yaşayamaz sayın okuyan. Lüksü falan geçelim; yaşayamaz!

İki gün sonra kar yağar, çoluk çocuk mutlu olur, sosyal medya severleri de birkaç poz fotoğraf atar.

Ne güzel işte hayat!

Geçinemeyenler ne olacak?!

Garibanın kokulu rüyası, kışın ortasındayız.

***

Dünyanın en önemli ekonomilerinden birine sahip olabilecekken; İnsanlarımız kıyaslanamayacağımız ülkelerin vatandaşlarından çok daha alt koşullarda yaşıyor.