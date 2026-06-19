Kaynak: ANKA

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci AYM önünde emeklilere ek ödeme ilgili açıklama yaptı.

Kahveci, "Memurlara verilen ilave ek ödemenin emekli maaşlar maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle ortaya çıkan büyük adaletsizliğin giderilmesi amacıyla yürütülen hukuki mücadeleye dikkat çekmek ve sürecin hızlanması talebimizi iletmek üzere Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz" dedi.

'ADALET MESELESİ'

Kahveci açıklamasında şunları söyledi: "Bilindiği üzere 2023 yılında yapılan düzenlemeyle kamu görevlilerine ilave ek ödeme verilmiştir. Ancak bu ödeme emeklilik sisteminin dışında bırakılmış, çalışan memurlara ödenirken emeklilere ve gelecekte emekli olacak kamu görevlilerine yansıtılmamıştır. Bugün itibariyle emekli maaşı hesabına dahil edilmeyen ilave ek ödeme tutarı 22.000 lirayı aşmıştır. Bunun sonucunda görev aylığı ile emekli maaşı arasında kabul edilemez bir fark oluşmuştur. Bir memur 30 yıl boyunca devlete hizmet ediyor. Aynı görevi yapıyor. Aynı sorumluluğu taşıyor. Aynı vergiyi ödüyor. Ancak emekli olduğu gün maaşında ciddi bir düşüş oluyor. Çünkü çalışırken aldığı önemli bir ödeme kalemi emeklilik hesabına dahil edilmiyor. Bu durum yalnızca teknik bir ücret meselesi değildir. Bu mesele adalet meselesidir."



'YALNIZCA BİR DAVA SÜRECİ DEĞİL'

"Bu mücadelede mücadele yalnızca bir dava süreci değildir. Bu mücadele milyonlarca kamu görevlisinin geleceğini ilgilendiren bir hak arayışıdır. Anayasa Mahkemesine taşınan bireysel başvurunun yalnızca bir kişinin başvurusu olarak görülmemesi gerekir. Bu dosya bütün memurlarımızın ortak beklentisini, emeklilerimizin ortak beklentisini temsil etmektedir." diyen Kahveci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'EMEKLİLİKTE YAŞANAN MAĞDURİYET SONA ERSİN'

"Anayasa Mahkemesindeki bu başvurunun bir an önce sonuçlandırılması ve adil bir karar verilmesi talebiyle dilekçeler göndermiştir. Bizler de Türk Büro Sen'in toplamış olduğu bu dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne bugün itibariyle teslim edeceğiz ki dilekçelerimizin hepsi burada illerden, ilçelerden, kamu kurum ve kuruluşlardan bize intikal eden dilekçeler, talepler daha doğrusu. Teslim ettiğimiz her dilekçe bir emeklinin sesi, bir kamu çalışanının beklentisi, bir ailenin geleceğe dair umududur. Bu dilekçeler milyonlarca kamu çalışanın ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılsın, emeklilikte yaşanan mağduriyet sona ersin çağrısıdır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinden beklentimiz bu başvuruyu öncelikli olarak ele alması ve kamu çalışanları için emeklilerimizin yıllardır beklediği adil kararı vermesidir.

Bu mesele sonuçlanıncaya kadar takipçisi olacak. Tüm demokratik ve hukuki yolları kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz."





