Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ada Simit önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen üyeleri, 2026’nın ilk bordroları öncesi sert bir protestoya imza attı. İl Temsilcisi Hasan Ali Yılmaz: "Yoksulluk sınırı 100 bin lira, ortalama memur maaşı 64 bin lira. Bu parayla memur ay sonunu nasıl getirecek?"

Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin sesi olmak üzere Ordu Ada Simit önünde bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen üyeleri, eriyen alım gücüne karşı "ek zam" ve "refah payı" talebiyle meydanlardaydı. Kamu-Sen Ordu İl Temsilcisi Hasan Ali Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında hedeflenen enflasyon ile gerçek hayat şartları arasındaki uçurumu rakamlarla gözler önüne serdi.

"ZAM DEĞİL, TELAFİ ÖDEMESİ"

2025 yılı enflasyonunun %30,89 olarak gerçekleştiğini, ancak memur maaş artışının %22,5’te kaldığını belirten Yılmaz, "Sonuç açıktır: Enflasyon yükselmiş, maaşlar erimiştir. Enflasyon farkı zam değildir; yalnızca gerçekleşen enflasyona eşitleyen bir telafi ödemesidir. Zam, alım gücünü artıran düzenlemedir. Memur maaşları adeta ön ödemeli enflasyon farkı sistemine dönmüştür" dedi.

YARINKİ BORDROYA DİKKAT ÇEKTİ: "İÇİMİZİ KARARTIYOR"

Memurların 2026’nın ilk maaşını yarın alacağını hatırlatan Yılmaz, yeni rakamları şöyle paylaştı:

"En düşük dereceli bekar memur maaşı 47 bin 500 TL’den 58 bin 200 TL’ye, ortalama memur maaşı ise 64 bin 100 TL’ye yükselecek. Yoksulluk sınırının 100 bin lira olduğu bir ortamda bu rakamlarla memurun 6 ay geçinmesi bekleniyor. Bu rakamlar içimizi karartıyor, umutlarımızı köreltiyor."

EMEKLİLİK SİSTEMİ ÇÖKTÜ: "KİMSE EMEKLİ OLMAK İSTEMİYOR"

Emeklilik sistemindeki adaletsizliğe vurgu yapan Hasan Ali Yılmaz, ilave ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılmamasının sistemi kökünden sarstığını belirtti: "Eskiden 'mezarda emeklilik' derdik, şimdi memurlar gönüllü olarak gücü yettiğince çalışmak zorunda kalıyor. En düşük memur emeklisi maaşı asgari ücretin altına düştü. Kimse emekli olmak istemiyor."

"VERGİ YÜKÜ MEMURUN SIRTINDA"

Gelir vergisi dilimlerinin memur maaş artışlarının gerisinde kalmasını eleştiren Kamu-Sen İl Temsilcisi, "Ödenen vergi, yapılan zammı aşar hale gelmiştir. Gelir vergisi oranı %15’te sabitlenmelidir. Vergi yükü dar ve sabit gelirlinin omuzlarına yıkılmamalıdır" çağrısında bulundu.

KAMU-SEN’İN ACİL TALEPLERİ:

· Maaşlara gerçekleşen rakamlar üzerinden Ek Zam ve Refah Payı eklenmelidir.

· İlave ek ödeme başta olmak üzere tüm ödemeler emekli maaşlarına yansıtılmalıdır.

· 1. Dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge sözü tutulmalıdır.

· Kamuda 3+1 ve İHS gibi güvencesiz modeller yerine tek tip kadrolu istihdam getirilmelidir.

· Yardımcı hizmetler, mühendis, avukat, akademisyen ve öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmelidir.

Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Refah payı olmayan maaş artışına zam denmez! Enflasyon kadar zam istemiyoruz, insanca yaşam ve adil ücret istiyoruz!"