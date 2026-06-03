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Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından organize edilen 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası, 24 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Jinzhong kentinde gerçekleştirilecek. Toplam 32 ülkenin mücadele edeceği turnuvada Türkiye, D Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile aynı grupta yer alacak.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona öncesi hazırlıklarını Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda sürdürülen kamp çalışmalarıyla devam ettiriyor.

Milli takım, kamp sürecinde Çekya ile 4 Haziran Perşembe ve 5 Haziran Cuma günlerinde saat 17.00'de başlayacak iki hazırlık müsabakasında sahaya çıkacak.