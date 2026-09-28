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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FATİH TERİM DEV MAÇTA GÖREV ALACAK

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye-İtalya maçında yorumcu olarak görev yapacak.

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ATV, "Efsane isim Türkiye-İtalya maçını yorumlayacak." ifadeleriyle Fatih Terim'in mücadelede yorumcu olarak ekran karşısına çıkacağını duyurdu.

YILLAR SONRA YENİDEN FUTBOLSEVERLERE SESLENECEK

Kariyerinde Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı da çalıştıran Terim, Türkiye ile İtalya arasındaki mücadeleyi canlı yayında değerlendirecek.

Fatih Terim yıllar sonra bir milli maçta yorumlarıyla Türk futbolseverlere seslenecek.